Ла-Пас, 15 декабря, 2015, 14:58 — ИА Регнум. Президент Национальной ассоциации полива Франциско де ля Круз сообщил, что высокая температура воздуха создает трудности с наличием источников воды для полива, что напрямую скажется на производстве продуктов сельского хозяйства, передает ABI.

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Глава ассоциации отметил, что необычайно высокая температура воздуха, в сочетании с отсутствием дождей, может лишить сельскохозяйственных производителей наземных источников воды.

Напомним, ещё в конце ноября, по данным Национальной метеорологической и гидрологической службы, температурные показатели были близки к максимальным историческим, приближаясь во многих регионах к отметке +35С.