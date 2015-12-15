Киев, 15 декабря, 2015, 14:54 — ИА Регнум. Глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили оскорбил добровольческие батальоны заявив об их контроле со стороны министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом в эфире «112-Украина» заявил спикер МВД Артем Шевченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Если быть точным, давайте цитировать, что вчера точно сказал на пресс-конференции председатель Одесской ОГА, который по своим должностным обязанностям не имеет отношения к правоохранительной сфере, к системе МВД и к системе Нацгвардии. Если быть точными, председатель ОГА сказал в отношении министра, что это человек, который контролирует неформальные вооруженные формирования и финансирует их из коррупционных доходов. И потом он сказал, что этот бардак с частными армиями надо заканчивать. Я считаю, что это оскорбительные слова в адрес не только министра, а и в адрес тысяч добровольцев, которые пришли защищать свою землю от агрессора и есть формализованные в системе добровольческих батальонов патрульной службы милиции, особого назначения. Это известные батальоны «Киев-1» «Киев-2», «Днепр-1». Сейчас они реформируются, увеличиваются, ранее их было 32, сейчас немного меньше, несколько сливаются в 1. Также этот человек оскорбил добровольческие батальоны, которые есть в системе Национальной гвардии», — сказал Шевченко.

Напомним, ранее глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков финансирует незаконные вооруженные формирования. «Это человек, который реально контролирует неформальные вооруженные формирования, их финансирует из коррупционных доходов, и я склонен его угрозы не по отношению ко мне — я его не боюсь —но в целом по отношению к обществу воспринимать серьезно» — сказал Саакашвили. Это заявление было сделано после конфликта, произошедшего на Совете реформ в Администрации президента. Там между Саакашвили и Аваковым произошла ссора, видео ее пресс-служба президента пока не хочет публиковать. Аваков в свою очередь заявил, что ссора разгорелась из-за бурной реакции Саакашвили на обвинения в коррупции