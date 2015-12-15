Шанхай, Китай, 15 декабря, 2015, 14:54 — ИА Регнум. 15 декабря густой смог окутал Шанхай — крупнейший город на востоке КНР. Концентрация вредных для здоровья человека веществ в воздухе составляет 255 микрограмм на кубический метр, что многократно превышает допустимую норму.

restbee.ru Смог

Власти города уже отреагировали на изменившуюся экологическую обстановку. Остановлен ряд промышленных предприятий, расположенных в непосредственной близости от города. Отменены занятия на свежем воздухе в школах и детских садах.

Представители власти призвали горожан и гостей Шанхая ограничить время пребывания на открытом воздухе. В магазинах города начали пользоваться небывалым спросом маски, защищающие органы дыхания, пишет «Синьхуа».

Начало зимы в Китае ознаменовано возрастающей экологической напряженностью.

В Пекине по-прежнему сохраняется высокий уровень загрязнения воздуха, с 8 по 10 декабря столичные власти установили наивысший «красный» уровень опасности.