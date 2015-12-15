Вашингтон, 15 декабря, 2015, 14:57 — ИА Регнум. Группа планетологов NASA из США, Франции, Великобритании и Германии опубликовала в журнале Nature результаты своих исследований, в результате которых они решили вопрос «потерянной» воды в атмосферах горячих юпитеров. Об этом 14 декабря сообщили на сайте NASA.

www.nasa.gov 10 экзопланет

Горячими юпитерами называют экзопланеты, которые по массе, размерам и другим величинам схожи с Юпитером, но которые расположены очень близко к Солнцу, из-за чего температуры в их атмосферах достигают крайне высоких значений.

Как выяснили ученые, найти воду в атмосфере экзопланет мешают «облака». Так, более плотную атмосферу и некое подобие облаков имеют горячие юпитеры, которые хорошо различимы в видимом диапазоне. Также инфракрасное излучение проходит вглубь атмосферы экзопланет и заметно в меньшей степени.

Исследование астрономы NASA проводили при помощи космических телескопов Hubble и Spitzer, исследовали атмосферу десяти горячих юпитеров. Спектры от газовых оболочек этих небесных тел имеют уникальные особенности.

Таким образом, планетологи предположили, что более ранняя теория о том, что воды в атмосфере экзопланет меньше, может быть не совсем верна, так как в действительности из-за высокой облачности горячих юпитеров ее сложно наблюдать. Теперь астрономы планируют продолжить исследования при помощи телескопа James Webb, который должен заменить Hubble.