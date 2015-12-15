Асунсьон, 15 декабря, 2015, 14:33 — ИА Регнум. После перерыва, продлившегося 21 год, Парагвай снова начинает прямое воздушное сообщение с Испанией. Завтра, 16 декабря, отправится первый прямой рейс по маршруту: Барахас (Мадрид) — Адольфо Суарес (Асунсьон), пишет ABC.

nnao.ru Самолет

Договор о прямом воздушном сообщении между компанией Air Europa и правительством Парагвая был подписан в июне этого года.

Первые два рейса загружены на 95% и более.

В честь открытия прямого воздушного сообщения с Испанией парагвайские власти подготовили ряд мероприятий.