Красноярск, 15 декабря, 2015, 14:26 — ИА Регнум. События Красноярского края 15 декабря в нашем специальном обзоре.

krsk2019.ru Фрагмент эскиза факела эстафеты огня Зимней универсиады-2019

Эскиз факела красноярской Универсиады

В Красноярске стало известно имя победителя регионального этапа конкурса на лучший дизайн факела эстафеты огня Зимней универсиады-2019, сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве спорта.

Региональный конкурс проводился в два этапа. Сначала все желающие прислали свои эскизы на суд конкурсного жюри. Набралось более 50 работ. Из них в финал вышли пять, которые, по мнению членов конкурсного жюри, наиболее соответствовали техническому заданию и могли быть выполнены на практике. Победителя определило открытое голосование в аккаунтах Зимней универсиады-2019.

Финалистами конкурса стали Александр Трубинов (преподаватель физической культуры школы № 19), Анастасия Михайлина (студентка Сибирского федерального университета), Мария Августинович (представитель студии архитектуры и дизайна), Анна Брюханова (студентка Сибирского федерального университета) и Артем Титаренко (студент Сибирского государственного технологического университета).

Затем любой желающий мог проголосовать за понравившийся вариант эскиза факела через интернет. В министерстве уточнили, что основная борьба развернулась между работами Александра Трубинова и Анастасии Михайлиной. В итоге победителем стал Александр Трубинов, набравший 1 508 голосов.

Теперь эскиз, набравший наибольшее количество голосов в региональном конкурсе, будет участвовать в общероссийском конкурсе на дизайн факела эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дворкович оценил подготовку Красноярска к Универсиаде-2019

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Универсиада-2019 пройдет в Красноярске в марте 2019 года.

Открылись елочные базары

В Красноярске сегодня, 15 декабря, начинают работу елочные базары.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, торговля новогодними сувенирами и праздничными елями будет вестись в специально отведенных для этого местах.

Елочные базары будут работать в Красноярске до 31 декабря по 61 адресу в районах города. С 15 декабря уличные палатки появятся в Центральном районе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Красноярские дети просят у Деда Мороза планшеты и смартфоны

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярске продолжается подготовка к Новому году. 9 декабря на верхушке главной городской елки установили новогодний герб города.

Бензин стал дешевле

В Красноярске подешевел бензин.

Как сообщили ИА REGNUM в Красноярскстате, с 7 по 14 декабря бензин марки АИ-92 подешевел на 10 копеек — с 34,20 до 34,10 руб. за литр. Бензин марки АИ-95 и выше упал в цене на 11 копеек и стал стоить 37,20 руб. за литр. Дизельное топливо в цене не изменилось (37,55 руб.).

Между тем, красноярские масс-медиа сообщают о более значительном снижении цен на топливо. Как передает телеканал «Енисей», в краевом центре сразу две крупных сети автозаправок значительно снизили цены на бензин. Топливо марки АИ-92 подешевело почти на рубль — до 33,60 руб. Ранее заправщики продавали горючее по 34,50 руб.

Дедушка пятерых внуков

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский стал дедушкой в пятый раз.

В начале декабря у него родилась внучка, которую назвали Лизой. «Теперь у нас четверо внуков и внучка-крошка», — написала в своем instagram супруга главы региона Наталья Толоконская.

У Толоконских двое детей — сын Алексей и дочь Елена. Внучку губернатору и его супруге подарила именно Елена.