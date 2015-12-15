Чебоксары, 15 декабря, 2015, 14:23 — ИА Регнум. 18 декабря в 13:00 часов в столице Чувашии состоится торжественное открытие бронзового памятника святителю Гурию, который 460 лет назад благословил место строительства будущей крепости Чебоксары иконой Божией Матери «Владимирская». Эта икона считается покровительницей города, а святитель Гурий — духовным основателем Чебоксар. Памятник установлен на территории Свято-Троицкого мужского монастыря, сооружён на средства монастыря и пожертвований, сообщил ИА REGNUM инициатор проекта, наместник монастыря архимандрит Василий. Идею подхватили члены общественного совета при монастыре.

stpmm.ru Памятник святителю Гурию в Чебоксарах

Памятник создан в рамках празднования 460-летия прибытия архиепископа Казанского Гурия в Чувашию, в день преставления святителя. Как пишут историки Игорь Кугураков и Владимир Ткаченко, на третий год после покорения Казанского ханства Русская православная церковь учреждает Казанскую и Свияжскую епархию, которая в иерархическом отношении сразу заняла третье место после Московской митрополии и Новгородской архиепископии, отодвинув ранее состоявшиеся восточно-русские епархии. 3 февраля 1555 года в Москве в сан архиепископа Казанского и Свияжского был рукоположен игумен тверского Селижарова монастыря Гурий (Григорий Руготин). Примерно через месяц с момента отбытия из Москвы святитель Гурий со своими спутниками архимандритом Германом и игуменом Варсонофием прибыли к месту, где предстояло освятить будущие городской храм и крепостные сооружения Чебоксар.

Для будущего строительства храма и крепости была выбрана стрелка у слияния двух рек — Волги и Чебоксарки, прозванная в народе «Ярилиной горой». Высокий косогор, защищенный естественными преградами — водой и лесом, лишь с одной, западной, стороны нуждался в дополнительном оборонительном сооружении в виде рва. «Акт закладки нового города проходил согласно издавна сложившемуся специальному чину. В первую очередь выделялись особые территории для церквей, с которых и начиналось освящение будущего города, его строительство. С них же в дальнейшем начиналась и перепись городских сооружений», — пишут, в частности, историки.

Исполнив указание царя, архиепископ Гурий также благословил город-крепость Владимирской иконой Божьей Матери, которая с тех пор является главной святыней Чебоксар и хранится в главном городском храме. В этой связи Кугураков и Ткаченко приводят местное предание со слов Александры Фукс: «Чуваши говорят, что когда русские начали строиться, то поднялась ужасная буря, гром, молния, дождь, град. Ветром ломало деревья в керемети и обитавший в нем злой дух со свистом и с криком вылетел из него».

Святитель Гурий также заложил соборный храм во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы. Свое название соборная церковь города Чебоксары получила не случайно: именно приобщение к Христовой вере языческих народов края было главным смыслом этого строительства, напоминают историки.

Историки подчёркивают, что в то время и царь, и Боярская дума, и Разрядный приказ, руководившие закладкой, строительством и заселением города, придавали особое значение организации в нем духовного патроната. Само событие рождения нового городского поселения рассматривалось в то время как значимое духовное явление.

Согласно историческим источникам, уже в год закладки строительство крепости было в основном завершено. «Таким образом, Западный косогор стал тем местом, вокруг которого начала постепенно складываться вся дальнейшая городская застройка. Со временем, на сравнительно небольшом пространстве косогора и его подножия были построены: Введенский собор, Михаило-Архангельская, Параскевы Пятницы, Вознесенская, Казанская, Христорождественская, Смоленская и Успенская церкви; комплексы Троицкого и Никольского монастырей, а также здание Чебоксарского духовного правления» — пишут Игорь Кугураков и Владимир Ткаченко.

Совсем недавно эти древние святыни дополнил деревянный храм в честь Владимирской иконы Божией Матери, расположенный на территории Введенского собора».

«Отечественная история знает не много примеров, когда миссия освящения города была поручена не рядовому священнику, а столь высокому церковному иерарху, к тому же впоследствии вместе с помощниками прославленным в чине святителей», — отмечают чувашские историки.