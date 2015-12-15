Барнаул, 15 декабря, 2015, 14:19 — ИА Регнум. Бывший епископ Барнаульский и Алтайский, а ныне епископ Елецкий и Лебедянский Максим, пришелся не ко двору на новом месте службы: одна из местных монахинь — Любовь Янкина — подала заявление в правоохранительные органы. Женщина пожаловалась на причинение ей телесных повреждений. Подробности сообщают корреспонденты программы «Вести-Алтай».

ГТРК «Алтай» Бывшего епископа Барнаульского и Алтайского бвинили в избиении монахини

Во время богослужения в храме святого Иоанна Златоуста города Елец Липецкой области архиерей самолично и грубо выдворил женщину из храма. Обращение по поводу этого инцидента подписали более 200 прихожан. Они уверяют, что случилось все 25 ноября.

В обращении сказано: «Епископ Максим забрался на клирос и сбросил монахиню в люк с трехметровой, почти отвесной лестницы. Далее он схватил матушку за разорванный апостольник, бил кулаками в спину и требовал: «Вон из храма!»…

Как сообщила ИА «Банкфакс» пресс-секретарь митрополии монахиня Агафона (Шнейдер), информация о том, что Любовь Янкина — самозванка, что она не является монахиней, — неправда. По ее словам, в 2014 году Максим лично выдвигал кандидатуру Михаилы для награждения архиерейской грамотой.

Напомним, 11 декабря стало известно, что липецкие полицейские проводят доследственную проверку по заявлению Михаилы (Любови Янкиной) о причинении ей телесных повреждений.

Пресс-секретарь сказала, что несколько дней назад уже давала комментарий журналистам и с сожалением призналась: вызвавший широкий общественный резонанс факт действительно имел место. Однако о том, как будет вестись разбирательство, Агафона не могла рассказать, сославшись на то, что дело взято под особый контроль, а «слушания» пройдут в закрытом режиме без приглашения даже епархиальных СМИ.

«Это беспрецедентный случай для всей нашей епархии. До этого ни то что жалоб на конкретно этого священнослужителя не было, не было даже каких-то подобных происшествий», — пояснила Агафона.

В письме, которое прихожане направили в различные СМИ, о Максиме говорится также, что после его приезда с Алтая в Елец очень многие священнослужители покинул свои посты, ушли из монастырей или были направлены «в Тьмутаракань».

Гонения, преследующие духовенство, неугодное Максиму, они сравнили в своем письме с гонениями на христиан в годы советской власти.

Верующие, обращение которых цитирует ИА «Банкфакс», также отметили, что в последнее время епископ добрался и до городка Чаплыгина, где находится Петропавловский епархиальный мужской монастырь Елецкой Епархии.

«Там он в обход патриарха начал смещать с постов священнослужителей и ставить на их места своих людей. В результате местный монастырь, который только начал возрождаться, пришел в считанные недели в упадок. Монахам, по словам прихожан, нечего есть, потому что все деньги оттуда забираются Максимом, священослужители вынуждены покидать обитель. Тем не менее патриарх, которому верующие также направили письмо, на него еще не ответил, — пишет ИА «Банкфакс».