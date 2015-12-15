Белгородская область, 6 августа, 2013, 11:58 — ИА Регнум. Тактические учения с участием личного состава частей и подразделений 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии прошли в Прохоровском районе Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Мероприятие проведено в честь 83-й годовщины создания Воздушно-десантных войск России, 70-летия Победы в Курской битве и освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков.

Учения начались с появления в небе двух самолетов Су-27 отдельного разведывательного авиационного полка. Их задача - осуществление воздушной разведки до начала выброски главных сил десанта. Согласно сценарию проведения учений истребительная авиация расчищает воздушное пространство для пролёта военно-транспортных самолётов. Через несколько минут для нанесения удара по объектам противника в небе над площадкой для приземления появились бомбардировщики СУ-24 , а затем - самолет военно-транспортной авиации ИЛ-76 МД. Его функция - выброска с высоты около 1000 метров разведывательных подразделений на парашютных системах "Арбалет" для доразведки местности. Зрители смогли наблюдать также военно-транспортные самолеты ИЛ-76 из которых осуществлялось десантирование воздушно-десантной техники на специальных системах, которые обеспечивают безопасное снижение. Затем в небе появилось звено боевых вертолётов Ми-24, которые имитировали огневое поражение по подразделениям десанта. Кроме того, они осуществили высадку групп аэромобильного десанта.

Непосредственно на площадке для приземления зрители смогли наблюдать условный бой десантников с противником. Свое мастерство по рукопашному бою и акробатические приемы с холодным и огнестрельным оружием продемонстрировали воины 106 гвардейской Воздушно-десантной дивизии.