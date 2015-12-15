Нью-Йорк, США, 15 декабря, 2015, 13:12 — ИА Регнум. На Тайване функционирует секретная лаборатория корпорации Apple, в которой разрабатываются новые дисплеи, в том числе для iPhone и iPad. В проекте участвует около 50 инженеров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

macwallhd.com Дисплеи Apple

Лаборатория располагается в Лунтане. Персонал включает примерно 50 инженеров и других специалистов, приглашённых из местных компаний-производителей дисплеев — AU Optronics и Qualcomm.

По данным источника, новые дисплеи хотят сделать более тонкими и яркими. В технологии их производства будут применяться более компактные органические светодиоды.

Издание попросило прокомментировать ситуацию представителей корпорации Apple Inc, но производитель компьютеров от комментариев отказался.

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