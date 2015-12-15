Рига, 15 декабря, 2015, 12:58 — ИА Регнум. За 11 месяцев 2015 года грузооборот портов Латвии по сравнению с аналогичным периодом 2014 года сократился на 6% до 63,9 млн тонн, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве сообщения, пишет портал Delfi.lv.

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В январе-ноябре 2014 года в портах Латвии было перевалено 68 млн тонн грузов.

В Риге за 11 месяцев перевалено 36,5 млн тонн грузов (-2,1%), в Вентспилсе — 21,07 млн тонн грузов (-13,5%), в Лиепае — 5,09 млн тонн (+3,7%). Сыпучих грузов за 11 месяцев перевалено 30,3 млн тонн, наливных грузов — 23,8 млн тонн, генеральных грузов — 9,7 млн тонн.

Самый большой прирост грузооборота был в перевалке генеральных грузов — 11%. Сыпучих грузов перевалено на 7,2% меньше, наливных — на 2,2% меньше.

Как сообщало ИА REGNUMранее, ущерб от санкций США и ЕС против России и ответных санкций РФ для латвийской экономики, и Прибалтики в целом, может быть значительным. Об этом свидетельствуют показатели снижения грузооборота в латвийских портах. Так, председатель правления столичной гавани Андрис Америкс в октябре 2015 года заявил, что объемы перевалки грузов могут упасть впервые за долгие годы. И поводы для таких прогнозов действительно есть.

«Почему? Будем смотреть. Возможно влияние политической ситуации, поскольку Россия уже говорила, что перенаправит грузы, идущие через Балтию, в другие порты», — сказал Америкс.