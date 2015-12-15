Киев, 15 декабря, 2015, 12:52 — ИА Регнум. ТК «Ашан» в Киеве отказался продавать конфеты «Рошен», выпускаемые фабрикой президента Украины Петра Порошенко. Об этом 15 декабря журналист Павел Шеремет сообщил в своем Twitter-аккаунте.

twitter.com/pavelsheremet/ Уведомление «Ашана»

«Уважаемые покупатели! Торговая марка «Рошен» не хочет, чтобы ее торты продавали дешевле, поэтому они отсутствуют в нашем магазине», — сообщается в уведомлении торгового комплекса. Предполагаемая причина — в неувязке закупочных цен на конфеты.

«Ашан» сдал «Рошен». Нарывается», — подписал снимок Шеремет.

Как выяснил Styler, фото вывески в «Ашане» оказалось неактуальным: противостояние между продовольственным ритейлером и компанией Порошенко обострилось еще летом 2013 года. Именно тогда и был сделан снимок, который сейчас активно «разгуливает» по просторам Сети.

Отметим, что во время предвыборной кампании Порошенко обещал, что, став главой страны, избавится от всех своих активов, поскольку, по его словам, «олигарх не может быть президентом». Однако до сих пор так этого и не сделал.

В состав кондитерской корпорации Roshen входят фабрики на Украине, в Венгрии, Литве и России.

Ранее, объясняя СМИ отказ продавать бизнес, Порошенко говорил, что его активы просто никто не хочет покупать. А вот по данным Bloomberg, Nestle готова была заплатить за Roshen $1 млрд, но Порошенко отказался от сделки.