Киев, 15 декабря, 2015, 12:48 — ИА Регнум. Украине выделена сумма в 1,8 млн евро для уничтожения противопехотных мин на территории Донбасса. Спонсором выступает Евросоюз. Об этом сообщил на прошедшей в Киеве конференции глава представительства ЕС на Украине Ян Томбинский, сообщает Еuronews.

Горбаруков Александр ИА REGNUM

«ЕС финансирует уничтожение 3 млн противопехотных мин на востоке Украины. Наш общий вклад в процесс разминирования составляет 1,8 млн евро», — сказал Томбинский.

Томбинский считает, что проблема превращения Юго-Востока Украины в безопасную зону может быть решена в течение трёх лет: за это время удастся полностью разминировать территорию с привлечением средств ЕС.

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