Стэнфорд, США, 15 декабря, 2015, 12:29 — ИА Регнум. Американский психолог из Стэнфордского университета (Калифорния, США) Рассел Подрак провёл необычное исследование, результаты которого в опубликованы в Stanford news.

coffeet.ru Кофе

Один из выводов Подрака неутешителен для любителей кофе, который, как показали эксперименты, разрушает нейронные связи в головном мозге человека.

Суть эксперимента заключалась в сканировании головного мозга, которое психолог проводил дважды в неделю на установке МРТ. Замеры делались на протяжении полутора лет.

Кроме того, Подрак регулярно сдавал в лабораторию на анализ кровь в ходе голоданий, которые он устраивал раз в неделю. Обследования, которые проводились натощак, давали результаты, сильно отличающиеся от тех же процедур после завтрака, включавшего кофе.

«Как выяснилось, больше всего на мозг влияет наличие завтрака и чашки кофе», — говорит ученый», — сообщал Подрак. Оказалось, что кофе ухудшает работу зрительных нервов и самотосенсорной системы.

Соматосенсорная система — это комплексная система, образованная рецепторами и центрами обработки нервной системы, осуществляющая такие сенсорные модальности, как осязание, температура, проприоцепция, ноцицепция. Соматосенсорная система также осуществляет контроль пространственного положения частей тела между собой.

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