Москва, 15 декабря, 2015, 12:24 — ИА Регнум. До конца 2015 года будет завершен ремонт памятника Петру I работы скульптора Зураба Церетели на стрелке Москвы-реки на Крымской набережной. В настоящее время ведется замена досок палубы, на которой стоит монумент, на новые, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре правительства Москвы.

thekonst.net Памятник Петру I. Москва

Палуба создана для того, чтобы скрыть трубы от фонтанов комплекса, расположенных под основанием памятника, напомнили в ГБУ «Гормост», ответственном за проведение работ. Из-за постоянной сырости доски пришли в негодность и требовали замены. Сейчас ремонт выполнен на 70 процентов, и завершен он будет в зависимости от поставки материалов, уточнили в «Гормосте».

Памятник Петру I (его официальное наименование — «В ознаменование 300-летия российского флота»), был воздвигнут в Москве в 1997 году. Его высота — 98 метров, что делает монумент самым высоким в России. Относительно его художественных достоинств москвичи не устают спорить. В 2010 году зашла речь о том, чтобы перенести монумент в другое место (предложение исходило от Владимира Ресина, в то время и.о. мэра Москвы), но реализована эта идея так и не была.