Москва, 15 декабря, 2015, 12:13 — ИА Регнум. Колебания курса рубля вызывают настороженность, власти пристально следят за подобными скачками. Об этом 15 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ibankomats.ru Рубль

«Подобное колебание валюты вызывает, конечно, настороженность. Безусловно, очень пристально за этим наблюдают», — сказал он.

«Что касается конкретно уровня, этот вопрос нужно адресовать правительству», — добавил он.