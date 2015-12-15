Александр Никитин вошел в число самых цитируемых губернаторов-блогеров
Тамбов, 15 декабря, 2015, 12:11 — ИА Регнум.
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин вошел в топ-30 самых цитируемых губернаторов-блогеров в ноябре 2015 года в рейтинге, подготовленном компанией «Медиалогия», сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации. Тамбовский губернатор занял 23 место.
Как сказано в комментариях, тамбовский губернатор «в Facebook выразил личную позицию по поводу конфликта, вызванного инцидентом со сбитым турецкими военными российским самолетом». Высказывание Александра Никитина процитировали различные СМИ, что и стало основанием для включения его в медиарейтинг самых цитируемых губернаторов-блогеров.
Напомним, 29 ноября Александр Никитин на своей странице в Facebook обратился ко всем своим единомышленникам: «Друзья, каждый из нас должен задуматься о времени, в которое мы живем. Наша страна открыто выступила против террора и получила удар в спину — российский самолет, выполняющий антитеррористическую миссию, сбит без предупреждения. Объяснения на высшем уроне звучат неправдоподобно и вызывают новые вопросы. Все мы возмущены и разгневаны. Сегодня мы видим как в стране набирает силу общественный бойкот турецких товаров. Многие люди отказываются от туристических поездок в Турцию. И это вполне оправданно и с точки зрения безопасности наших граждан, и с точки зрения выражения собственной позиции к политике государства, которое поддерживает террористов, получая экономическую выгоду из нагнетания ситуации в Сирии. На мой взгляд, наша реакция на враждебные действия турецких властей должна четко показать, что мы против поддержки террористов в любом проявлении. Доступными нам простыми экономическими мерами мы можем охладить пыл зарвавшихся турецких «поджигателей», если нас, разделяющих этот подход, будет много».
По итогам ноября наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Собянин (Москва) и Сергей Аксенов (Крым).
Как поясняют в «Медиалогии», в рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ. Рейтинг рассчитан по российским СМИ.