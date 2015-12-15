Тамбов, 15 декабря, 2015, 12:11 — ИА Регнум.

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kremlinrus.ru Александр Никитин

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин вошел в топ-30 самых цитируемых губернаторов-блогеров в ноябре 2015 года в рейтинге, подготовленном компанией «Медиалогия», сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации. Тамбовский губернатор занял 23 место.

Как сказано в комментариях, тамбовский губернатор «в Facebook выразил личную позицию по поводу конфликта, вызванного инцидентом со сбитым турецкими военными российским самолетом». Высказывание Александра Никитина процитировали различные СМИ, что и стало основанием для включения его в медиарейтинг самых цитируемых губернаторов-блогеров.

Напомним, 29 ноября Александр Никитин на своей странице в Facebook обратился ко всем своим единомышленникам: «Друзья, каждый из нас должен задуматься­­ о времени, в которое мы живем. Наша страна открыто выступила против те­­ррора и получила удар в спину — российс­­кий самолет, выполняющий антитеррористи­ч­ескую миссию, сбит без предупреждения.­ О­бъяснения на высшем уроне звучат непр­авд­оподобно и вызывают новые вопросы. В­се м­ы возмущены и разгневаны. Сегодня м­ы ви­дим как в стране набирает силу обще­ствен­ный бойкот турецких товаров. Многи­е люди­ отказываются от туристических по­ездок в­ Турцию. И это вполне оправданно­ и с точ­ки зрения безопасности наших гр­аждан, и ­с точки зрения выражения собст­венной поз­иции к политике государства, ­которое под­держивает террористов, получая экономиче­скую выгоду из нагнетания с­итуации в Сир­ии. На мой взгляд, наша ре­акция на вражд­ебные действия турецких в­ластей должна ч­етко показать, что мы пр­отив поддержки т­еррористов в любом проявлении. Доступным­и нам простыми экономическими мерами мы можем охладить пыл зар­вавшихся турецких «поджигателей», если н­ас, разделяющих эт­от подход, будет мног­о».

По итогам ноября наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Собянин (Москва) и Сергей Аксенов (Крым).

Как поясняют в «Медиалогии», в рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ. Рейтинг рассчитан по российским СМИ.