Вашингтон, 15 декабря, 2015, 12:07 — ИА Регнум. Мусульмане всё чаще становятся объектом дискриминации в США, несмотря на их положительный вклад и долгую историю ислама Североамериканского континента, пишет Guardian.

ufolog.ru Истерия

Издание отмечает, что Дональд Трамп — не единственный политик США, который выступает против мусульман. Так, несмотря на отрицательную реакцию на его заявление о том, что мусульманам нужно закрыть доступ в США, до 66% сторонников республиканской партии поддерживают такой запрет.

И не только один Трамп распространяет страх и ненависть к мусульманам, пишет издание. Сенатор штата Флорида Марко Рубио вообще заявил, что исламофобия в США — выдумка, что нет доказательств того, что последователей ислама притесняют.

Тем не менее, данные говорят об обратном: так, Совет по американо-исламским отношениям подготовил доклад о насилии, совершаемом в отношении мусульман — граждан США после парижских терактов. В совете заявили, что после терактов во французской столице они получили больше сообщений об актах исламофобии, угрозах и насилии, чем после 11 сентября.

Конгрессмен Стив Кинг заявил, что он пускал бы в США только тех, кто «в наибольшей степени может сделать вклад в наше общество и экономику, а также ассимилироваться в американскую цивилизацию». В большинстве случаев это нельзя сказать о мусульманах, отметил он.

Но дело не только в республиканцах. Мусульмане пострадали и от администрации Обамы. При Обаме Служба гражданства и иммиграции США постоянно отказывала законопослушным гражданам — прежде всего мусульманам — в получении гражданства или визы. Чиновники основывались на программе выбора кандидатов на въезд в США, согласно которой, они больше не могли в плановом порядке выдавать разрешения на въезд.

Также они могли отказывать или задерживать выдачу разрешений на въезд для мусульман ввиду угрозы национальной безопасности.

Несмотря на то, что в своем недавнем обращении Обама по праву отметил вклад мусульман-граждан США и осудил недавнюю волну нетерпимости, все — и демократы, и республиканцы по-прежнему относятся к мусульманам так, как будто у них меньше прав, чем у других граждан США, заключает издание.