Москва, 15 декабря, 2015, 12:08 — ИА Регнум. Взрывчатое вещество, подложенное в российские самолёт А-321, имеет иностранное происхождение. Осуществившие химический анализ эксперты сделали вывод, что на борту самолёта был взорван пластит, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в ФСБ.

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В ходе расследования были проанализированы пробы, взятые с остатков частей разбившегося самолёта. Для анализа взяты смывы и соскобы с определённых участков.

Обнаружено присутствие взрывчатого вещества иностранного производства. Оно является аналогом пластита.

Пластит (пластид) — это название пластиковой взрывчатки. Относится к пластичным взрывчатым веществам. Обычно не применяются для производства снарядов, а используются в военном и инженерном деле для подрыва конструкций. Надёжно разрушает строительные конструкции.

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