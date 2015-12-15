Москва, 15 декабря, 2015, 12:02 — ИА Регнум. ЦБ получит дополнительные основания требовать от банков создания и передачи на хранение в Банк России резервных копий электронных баз данных. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря, соответствующий законопроект внесен в Госдуму правительством РФ.

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Сейчас Банк России направляет в кредитную организацию требование о создании и передаче ему на хранение резервных копий электронных баз данных исключительно в случае возникновения у кредитной организации оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций. «Это может быть причиной того, что получение кредитной организацией такого требования является своего рода сигналом для осуществления негативных действий, влекущих искажение или уничтожение информации, подлежащей отражению в электронных базах данных и их резервных копиях», — указывают авторы инициативы.

В связи с этим законопроект предполагает расширение оснований ЦБ по требованию от кредитных организаций резервных копий электронных баз данных. Речь идет о таких основаниях, как введение ограничений на осуществление кредитной организацией отдельных банковских операций, введение запрета на привлечение во вклады денежных средств физлиц и открытие банковских счетов физлиц, возникновения оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации, направление в кредитную организацию представителей ЦБ и АСВ для проведения анализа финансового положения кредитной организации.

«Принятие законопроекта позволит снизить вероятность утраты информации, подлежащей отражению кредитными организациями в электронных базах данных, на электронных носителях и их резервных копиях, при направлении соответствующего требования Банком России», — считают в правительстве РФ.