Москва, 15 декабря, 2015, 11:49 — ИА Регнум. В представлении половины граждан РФ (51%) запрет на ввоз овощей и фруктов из Турции не отразится на экономике России. Негативных последствий ожидают 17% респондентов, положительных — 20%. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Васнецов Аполлинарий. Рынок Новгорода

Одобряют решение запретить ввоз в Россию турецкой сельхозпродукции 69% опрошенных: «надеюсь, что это положительно повлияет на развитие экономики», «у нас такая богатая страна», «везут отравленные овощи и фрукты» — объясняют свою позицию эти люди.

13% российских граждан — против запрета, их аргументы: «это приведет к росту цен на овощи и фрукты», «станет меньше разнообразия», «нет сельского хозяйства у нас», «войну начал не народ Турции, а Эрдоган».

К запрету на продажу туристических путевок в Турцию положительно относятся 69% жителей России, отрицательно — 13%, затруднились ответить 18%. В ближайшие годы посещать Турцию не собираются 88% опрошенных.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проводился 6 декабря 2015 года в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.