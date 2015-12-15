Солтон, Алтайский край, 15 декабря, 2015, 11:49 — ИА Регнум. Потомки древнего кумандинского народа, проживающие в Солтонском районе Алтайского края, получили обнадеживающее известие от властей: общине выделят небольшое помещение в местном доме культуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель общины коренного малочисленного народа кумандинцев «Айрычак» Владимир Федотов.

Алтайским кумандинцам из Солтонского района пообещали выделить «каморку» в доме культуры

«Проблема в том, что мы разрозненны, у нас давно нет даже небольшого помещения, где мы могли бы собрать совет и обсудить вопросы этно-культурного наследия. А для нас это очень актуально. Кумандинский язык и его обычаи забываются. Если не проводить занятия среди детей и молодежи, если не говорить на родном языке, мы совсем исчезнем», — подчеркнул Владимир Федотов.

Интересно, что еще летом 2015 года заместитель главы района по экономике Лариса Харламова в интервью корреспонденту ИА REGNUM заверила, что кумандинцам в районе уделяют должное внимание, и что помимо бесплатной транспортировки на общерайонные и краевые культурно-массовые мероприятия, кумандинская община получила кабинет на первом этаже здания администрации Солтонского района. Кабинет этот, как было заявлено, оборудован компьютером и интернетом.

Владимир Федотов по этому поводу только и сделал, что горько пошутил: «Ну если каморку под лестницей размером 2 на 2 метра, в которой даже света нет, можно назвать кабинетом, — то да, выделили. Но там не то, что компьютера нет, там гостей то встречать неудобно».

По словам председателя общины, на счет нового помещения, которое, возможно появится у кумандинцев в Солтонском доме культуры, он тоже не слишком обольщен. На ремонт обещают выделить 1,5 миллиона.

«Это ничтожная сумма, дом культуры наш требует капитального ремонта. Этих денег едва хватит на то, чтобы и крышу подлатать, или оконные рамы поменять: на втором этаже, где нам планируют выделить кабинет, они совсем в труху превратились. Трубы отопления и батареи менять надо, — совсем тепла нет. А еще разделительную перегородку в одном их кабинетов будут ставить. Так что в клубе у нас тоже «каморка» будет — только с окном», — пояснил Владимир Федотов.

Но даже такой малости кумандинцы рады.

Как уже сообщало ИА REGNUM, кумандинцы Солтонского района достаточно много контактируют с молодежью, да и в районной библиотеке есть кружок родного языка. В их общине насчитывается около 400 человек. Большинство из них проживает в селе Шатобал, там же действует этнофольклорная группа — «Одычак». Один из ее руководителей — Никифор Алексеев — несмотря на свой почтенный 80-летний возраст, сочиняет песни и частушки на кумандинском языке. Пока не закрыли школу — факультативно преподавал там детишкам родной язык.

Но увы, в районе закрываются школы, магазины, а вместе с общественными заведениями как будто и жизнь замирает. Чтобы выжить и сохранить себя, как народность, многие кумандинцы хотели бы заняться национальными ремеслами и получить освобождение от аренды земли, используемой под выпасом скота. По этому поводу Никифор Алексеев неоднократно обращался в администрацию Солтонского района, но получал отказ.

«Программу помощи малочисленным народам Севера расширили. Поддержку стали оказывать всем коренным малочисленным народам России. Вероятно, Алтайскому краю стало сложнее в нее попасть. Поэтому целевые средства нам не выделают. Сейчас кумандинцы просят, чтобы мы освободили их от аренды земли, используемой под выпасом скота, но для этого у сельсовета нет оснований. Согласно законодательству, льготы предоставляются только в случае осуществления на земле традиционных видов промысла. Вот если бы они не скот пасли, а организовали там такое-то национальное предприятие, — тогда другое дело», — об этом местная чиновница Лариса Харламова заявляла корреспонденту ИА REGNUM летом 2015 года.

Но так для того, чтобы что-тоорганизовать, у кумандинцев даже своего помещения нет.

«Нет никого, кто бы подсказал нам, разъяснил наши права. Я вынужден нанимать бухгалтера, по 500 рублей плачу ей из своей пенсии за услуги по подготовке отчетов о работе общины в налоговую», — делится проблемами Владимир Федотов.

Справка:

Кумандинцы — потомки древнего коренного народа Алтая. Несмотря на то, что в первой половине XIX века кумандинский народ был обращен в православие, религия до сих пор не вытеснила верования кумандинцев. Особенно они чтят духов — хозяев воды, гор, тайги.

Существует предание, что они, как и народ челканцев, причисляют себя к роду лебедей. По легенде, прекрасной белоснежной птицей был один из родоначальников древнего племени — «Куу-кижи».

До 2002 года «лебединый народ» был учтен в качестве отдельной народности лишь переписью 1926 г. Тогда на территории РСФСР насчитывалось 6327 кумандинцев. Все они проживали на территории Сибирского края (впоследствии он был разделен на несколько регионов). А по данным Всероссийской переписи населения 2002 года, численность кумандинцев в Алтайском крае составила менее тысячи человек.

В настоящее время существует три территории их преимущественного проживания: Красногорский муниципальный район — 282 человека, Солтонский муниципальный район — 306 человек, Бийский городской округ — 111 человек.