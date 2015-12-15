Астана, 15 декабря, 2015, 11:43 — ИА Регнум. В понедельник, 14 декабря, на сайте NASA было опубликовано фото метеоритного дождя Геминиды над космодромом «Байкнур». Снимок сделали 13 декабря, во время активной фазы дождя.

www.nasa.gov/ Метеоритный дождь

Фотографию метеоритного дождя, озарившего в Казахстане небо над «Байконуром», сделали специалисты NASA во время подготовки старта ракеты, которая должна доставить на борт МКС новых членов экипажа

ИА REGNUM напоминает, что в исследовательскую экспедицию на станцию космонавты отправятся сегодня, 15 декабря, на ракете «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз ТМА-19М» стартует в 14:03 мск.

Так, новый экипаж, который отправится на МКС, состоит из трех человек: россиянин Юрий Маленченко, Тимоти Копра (NASA), а также Тимоти Пика из Европейского космического агентства.

Отметим, готовясь к совместному полету в космос, британский представитель Тимоти Пика стал изучать русский язык, причем это, по его словам, было один из самых сложных испытаний, сообщает lifenews. Изучать русский язык Пику, как и другим иностранным астронавтам, пришлось потому, что все приборы на борту МКС работают на русском языке. По словам космонавта, осваивать язык ему было нелегко, так как Тимоти Пик имеет склонность, скорее, к цифрам и графика, чем к языкам.