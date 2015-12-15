Якутск, 15 декабря, 2015, 11:52 — ИА Регнум. В Якутии продолжаются одиночные пикеты против принятия законопроекта о дальневосточном гектаре. Люди стоят в морозы (в Якутии температура воздуха около — 30 градусов) по всей территории республики, на их плакатах надписи: «Раздача земель — это хлеб коррупционеров», «Не дадим спекулировать землей!», «Мы, мегинокангаласцы, против захвата земель! Закон нарушает наши права!», «Нет прихватизации земель!», «Молодежь Якутии против раздачи земель!». Депутат Госсобрания Якутии Иван Шамаев недоумевает, почему закон принимают в такой спешке. Как он рассказал корреспонденту ИА REGNUM, сначала сообщалось о том, что отзывов о законопроекте ждут до 18 декабря, а теперь выяснилось, что он рассматривается депутатами Госдумы в первом чтении уже 15 декабря.

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«Как этот объяснить? В нашем земельном комитете растеряны. По земле происходит странная чехарда, спешка с принятием этого закона. Не то, что спешка даже, а игра в кошки-мышки, фактически идет война Госдумы с регионами, с республикой Саха это точно. Нам ничего по этому законопроекту не сообщают, и федеральные каналы не информируют почему-то о том, что происходит в Якутии», — отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, одиночные пикеты начали проходить в Якутии вчера, 14 декабря. Массовое мероприятие против раздачи дальневосточных гектаров состоится в Якутске 16 декабря. В республике опасаются, что принятие законопроекта о наделении всех желающих большими участками земли на Дальнем Востоке приведет к спекуляции недровыми богатствами.

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Отметим, что законопроект внесен в Госдуму правительством РФ во исполнение поручения президента России Владимира Путина по итогам Восточного экономического форума.