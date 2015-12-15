Сакраменто, США, 15 декабря, 2015, 11:21 — ИА Регнум. На калифорнийскую компанию Grenade Beverage LLC «подал в суд» Сердитый Котик (настоящая кличка кошки — Соус Тардар). Причина обращения — нарушение авторских прав, пишет The Huffington Post.

wallpaperscraft.ru Сердитый котик

Известно, что федеральный иск от имени интернет-звезды подали ее представители из Grumpy Cat Limited. Согласно мнению стороны обвинения, калифорнийская компания реализует под брендом Сердитого Котика кофе, однако заранее Grenade не получило на это лицензии. Например, компания применяет GrumpyCat.com и DrinkGrumpyCat.com как доменные имена.

Помимо этого, из обращения в суд истца следует, что два года назад в мае Grenade получила ограниченные права на продажу линейки кофе Grumppuccino, однако в конце текущего года фирма, представляющая Сердитого Котика, Grumpy Cat Limited узнала, что компания продает под их брендом продукцию, которая не предусмотрена соглашением. Причем Grenade отказывается прекратить продажи с незаконным использованием бренда.

Кроме прочего, Grumpy Cat Limited, владелец бренда Сердитого Котика, в своем иске подчеркнули, что нарушение авторских прав компанию по-настоящему разозлило. В качестве компенсации истец требует передачи доменного имени GrumpyCat.com и тщательного изучения бухгалтерских книг Grenade для установления суммы возмещения ущерба.

ИА REGNUM напоминает, известность к Сердитому Котику пришла в сентябре 2012 года на просторах интернета. Брат хозяйки кошки разместил на сайте Reddit снимки животного, Соус Тардар, такова настоящая кличка кошки, быстро полюбилась пользователям и стала популярной. Потом для кошки создали страницу в Facebook. Через год после появления фото Котика в сети она получила премию Webby Award в номинации «Мем года».

Как объяснила хозяйка Сердитого Котика, необычная внешность представителя кошачьих связана с тем, что кошка от рождения карликовая и имеет неправильный прикус.

По словам Табаты Бундесен, хозяйки кошки, настоящая кличка животного Соус Тардар связана с соусом тартар, так как когда Соус была еще котенком, ее шерсть была усеяна темными пятнышками. Ошибка в написании клички, что вместо буквы «т» написано «д» была допущена, по словам Табаты, случайно, однако потом ее решили не исправлять.