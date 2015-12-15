Москва, 15 декабря, 2015, 10:40 — ИА Регнум. «С 2008 по 2014 годы объем накопленных прямых инвестиций стран ЕАЭС в Евразии увеличился на $38 млрд и составил в конце 2014 года $71 млрд. Компании региона ЕАЭС поддерживают свою инвестиционную активность, концентрируя основной объем ПИИ в европейских государствах», — об этом говорится в докладе Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР) «ЕАЭС и страны Евразийского континента: мониторинг и анализ прямых инвестиций».

Страны Европейского союза являются основными получателями российских прямых инвестиций. По итогам 2014 года на них пришлось почти 58% аккумулированных российских прямых капиталовложений в Евразии за пределами СНГ и Грузии. В то же время российские прямые инвесторы увеличили за год свое присутствие в странах Европы более чем на 9%, а на Ближнем и Среднем Востоке — на 1%. Наибольшую роль в общем объеме ПИИ российский капитал играет в Ираке, Бангладеш, Сербии, КНДР, Эстонии, Латвии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Турции и Пакистане. Среди российских ТНК по масштабам накопленных ПИИ в странах Евразии за пределами СНГ и Грузии традиционно лидируют нефтегазовые компании. На первом месте ‑ «ЛУКОЙЛ». В десятку крупнейших экспортеров капитала входят «Газпром», «Роснефть» и «Зарубежнефть». В целом на топливный комплекс по итогам 2014 года пришлось 31,6% российских накопленных ПИИ в регионе. По абсолютным показателям российских ПИИ выделяются также телекоммуникации (21%), финансовый (13%) и транспортный сектора (7%).

Согласно данным мониторинга, объем накопленных казахстанских ПИИ в странах Евразии за пределами СНГ устойчиво рос и достиг в конце 2014 года $5,5 млрд.

Основным направлением прямых инвестиций из Казахстана являются страны Европейского союза

При этом казахстанские ПИИ не отличаются высокой степенью отраслевой диверсификации. Ключевым сектором международной специализации инвесторов этой страны является топливный комплекс. В конце 2014 года на него пришлось около 60% накопленных казахстанских ПИИ в странах Евразии за пределами СНГ и Грузии. Вторым по значению сектором является оптовая и розничная торговля (33%), на третьем месте находится финансовый сектор (6%).

Проекты компаний из Армении, Белоруссии и Киргизии с прямыми инвестициями в страны Евразийского континента единичны и не велики по объемам. Это объясняется тем, что в экономиках названных стран ЕАЭС практически отсутствуют крупные компании с конкурентными преимуществами, позволяющими внедриться на рынки стран дальнего зарубежья, говорится в докладе.

Что касается входящих ПИИ, то исследуемые страны-инвесторы в ЕАЭС (Австрия, Нидерланды, Турция, Китай, Иран, Индия, Вьетнам, Республика Корея, Япония) нарастили объем накопленных прямых капиталовложений в ЕАЭС до $82,8 млрд. Рост прямых инвестиций азиатских стран в регион ЕАЭС продолжается: на конец 2014 года ПИИ Турции, Китая, Ирана, Индии, Вьетнама, Республика Кореи и Японии достигли $44 млрд. Пока привлекательными для них видятся добыча и транспортировка углеводородов. Вместе с тем, значительная доля капитала направляется в машиностроительный комплекс, строительный и финансовый сектора. При этом наиболее динамично капитал значимых азиатских (как и европейских) инвесторов поступал в экономику Казахстана. ПИИ из Китая в Казахстан увеличились за 2014 год на 4,3% и достигли $23,6 млрд.

Доклад «ЕАЭС и страны Евразийского континента: мониторинг и анализ прямых инвестиций» охватывает более 930 сделок.

Центр интеграционных исследований ЕАБР — специализированный аналитический центр Евразийского банка развития. На Центр возложена организация исследовательской работы, подготовки докладов и рекомендаций по проблематике региональной экономической интеграции.