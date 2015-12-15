Пекин, 15 декабря, 2015, 10:37 — ИА Регнум. Согласно заявлению Министерства промышленности и информационных технологий КНР, к 2018 г. жители Китая смогут пользоваться мобильной связью четвертого поколения в любой точке страны.

КНР

Государство планирует проложить оптико-волоконные линии связи в 80% деревень в соответствии с трехлетним планом Министерства промышленности и информационных технологий.

Китай не только улучшает существующую информационную инфраструктуру, но и развивает новые направления информационных технологий. Компании China Mobile, Huawei, ZTE ведут активную работу над внедрением мобильных сетей пятого поколения. Улучшение информационной инфраструктуры страны позволит развить электронную коммерцию и интернет-банкинг, что в свою очередь упростит жизнь жителей отдаленных деревень, пишет «Жэньминь чжэнсе».

4G — четвертое поколение мобильной связи, позволяющее осуществлять передачу данных со скоростью, превышающей 100 Мбит/с.