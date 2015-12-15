Нью-Йорк, США, 15 декабря, 2015, 10:10 — ИА Регнум. В городе Бьюкенен (штат Нью-Йорк, США), 14 декабря произошло аварийное отключение одного из ядерных реакторов АЭС Indian Point, сообщает компания-оператор станции Entergy.

galleryhip.com АЭС Indian Point

По ее данным, в 19:00 по местному времени (3:00 мск) произошло автоматическое отключение одного из реакторов, вызванное неполадками в системе энергоснабжения станции. Предположительно, нарушение электрического режима связано с высоковольтной линией электропередачи.

Утечек радиоактивных веществ не произошло, угрозы для общественности нет. Когда реактор будет вновь запущен — не уточняется.