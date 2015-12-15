Москва, 15 декабря, 2015, 10:10 — ИА Регнум. В России созрела проблематика корпоративной социальной ответственности (КСО), потребовалась и соответствующая специализация менеджеров, которые не относятся ни к PR, ни к HR, ни к стратегам — это отдельная междисциплинарная профессия. Вместе с тем в стране очень мало компаний, закладывающих в свое развитие стратегию КСО. Сегодня только 10% компаний используют международные стандарты КСО в полном объеме, то есть правильно понимают, что это не отдельные социальные проекты или благотворительность, а выстроенная стратегия ответственной деловой практики. Об этом заявила директор Центра КСО Института МИРБИС Светлана Герасимова, комментируя корреспонденту ИА REGNUM первый рейтинг менеджеров по корпоративной социальной ответственности.

www.mirbis.ru Директор Центра КСО Института МИРБИС Светлана Герасимова

«Исследования подтверждают, что более 55% компаний сталкиваются с социальными проектами и с ними работают, но в основном это проекты благотворительные. Благотворительность, может оказывать позитивное воздействие на общество, но она не может заменить собой всю систему КСО, которая должна быть интегрированная в основную деятельность — это, прежде всего то, как компания ведёт своё дело (как управляет персоналом, маркетингом, выстраивает отношения на рынке, влияет на окружающую среду, на местные сообщества). Ну и высший пилотаж, когда компания черпает из взаимодействия с обществом идеи для развития бизнеса, для социальных инноваций — ведь это взаимодействие может быть обогащающим как для бизнеса, так и для общества. Но даже чтобы выстроить благотворительные программы, нужно привлекать специалистов, которые работают с выбранной вами проблематикой», — пояснила эксперт.

«Например, пресловутая тема помощи детским домам (самая распространённая для российского бизнеса, особенно в канун Нового года) — НКО, выстраивающие серьёзные системные программы помощи детям и выпускникам детских домов, уже не первый год просят бизнес не дарить подарки в детские дома. Это ничего не решает, а скорее даже усугубляет, формируя иждивенческие настроения у детей, неправильные жизненные установки. Если вы хотите помогать детям, работайте на поддержку приёмных семей, кризисных семей, на социализацию и укрепление в социуме выпускников детских домов — конечно, это сложно, требует системных долгосрочных усилий. Не так пиарно, как фото с одаренными подарками детьми. Но это больше похоже на действенную помощь, а не на социальный вред, который только кажется «ответственностью», — высказала свое мнение Герасимова.

«Радует, что первые строчки рейтинга менеджеров по КСО занимают представители компаний, имеющих стратегический подход к проблематике, рассматривающие КСО в комплексе воздействия компании на экономику, общество, окружающую среду. Поддержка таких моделей должна становится нормой ведения бизнеса в стране — ведь это долгосрочный бизнес, который имеет перспективы развития, и самим обществом поддерживается. Обществу стало лучше, а не хуже с приходом и развитием такой компании. А менеджеры, которые помогают бизнесу выстраивать такие комплексные взаимовыгодные отношения с обществом, безусловно, должны поощряться профессиональным менеджерским сообществом — так что, рейтинг работает и на правильное понимание проблематики КСО российским бизнесом», — резюмировала эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, Ассоциация менеджеров России (АМР) презентовала первый рейтинг топ-25 менеджеров по корпоративной социальной ответственности.