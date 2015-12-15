Москва, 15 декабря, 2015, 10:03 — ИА Регнум. Котировки фьючерсов на нефть самых дешевых марок опустились почти до $20 за баррель, сообщает Bloomberg.

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Так, некоторые производители в западной части Канады продают нефть менее чем за $22 за баррель. Мексиканская нефть достигла 11-летнего минимума, опустившись до $28 баррель — эта марка потеряла за 1,5 года 73%. На азиатских биржах иракскую нефть можно купить по $25 за баррель.

По мнению экспертов, снижение нефтяных котировок до уровней мирового финансового кризиса 2009 года происходит на фоне глобального избытка предложения в мире.