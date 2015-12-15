Калининград, 15 декабря, 2015, 10:06 — ИА Регнум. Поводом для включения в список «иностранных агентов» НКО из Калининграда «Мир женщины» послужило мероприятие под названием «Калининградская область в преддверии губернаторских выборов». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила сопредседатель общественной организации Юлия Базан.

Страница НКО «Мир женщины» в Facebook Вице-президент «Мира женщины» Юлия Базан с экс-губернатором Егоровым и калининградским омбудсменом Никитиным

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2015 года — за три месяца до выборов губернатора — НКО «Мир женщины» организовало встречу общественников с оппозиционными депутатами Калининградской облдумы, один из которых стал затем кандидатом в губернаторы (собственно на мероприятие были приглашены лидеры всех партий и объединений, представленных в региональном парламенте, однако «Единая Россия» и ЛДПР не пришли). Во время полемики парламентарии подвергли критике работу избиркома и региональной власти.

В частности, депутат от «Патриотов России» Михаил Чесалин и по совместительству руководитель НКО «Правозащитный центр», также признанного иностранным агентом, заявил, что «избиркомовский беспредел процветает», а «на верхушке этого избирательного беспредела стоит действующий губернатор Цуканов». Депутат Соломон Гинзбург из объединения «Запад России» дал прогноз, что будущая избирательная кампания станет «парадом сервилизма», где «выцелуют определённое место у фаворита». А депутат от «Справедливой России» и кандидат в губернаторы Павел Фёдоров высказал мнение, что вместе выборов «сюда надо назначать генерал-губернатора».

«Минюст решил, что мы занимаемся политикой, — сказала корреспонденту ИА REGNUM Юлия Базан. — Видимо, это кому-то выгодно…»

Говоря об источниках поступления денег в НКО «Мир женщины», собеседница ИА REGNUM уточнила, что «мы получали деньги только от российских организаций, а они, в свою очередь, получали деньги от иностранных фондов (в частности, от Информационного бюро Совета министров Северных стран, также признанного иноагентом и закрытого в настоящее время в Калининграде. ИА REGNUM )». «А это, оказывается, также считается, что мы получаем деньги из иностранных источников», — сказала Базан.

НКО «Мир женщины» намерено обжаловать решение Минюста в суде.

Напомним, две недели назад «Мир женщины» стал победителем конкурса по выделению в 2015 году грантов некоммерческим организациям, реализующих социально значимые проекты. Организация выиграла 1,2 млн руб. на работу ресурсного центра «Твоя жизнь в твоих руках». Конкурс проводился в соответствии с распоряжением Путина.