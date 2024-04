США, 15 декабря, 2015, 09:52 — ИА Регнум. В канун Рождества в США житель города Лимерик (штат Мэн) необычно украсил свой дом: из розовой гирлянды мужчина сложил аббревиатуру запрещенной в России и многих других странах террористической группировки «Исламское государство», а сверху разместил пластикового Санта-Клауса, справляющего нужду на эту надпись. Об этом сообщило издание The Independent, в Twitter также появилась фотография рождественского украшения.

stratraza.ru Новогодняя гирлянда

Соседи мужчины, заподозрив неладное, вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов, прибыв по вызову, не оценили смысл такого украшения. Так, шериф округа Йорк Уильям Кинг сообщил, что полицейские провели с жителем Лимерика беседу, объяснили, что эта надпись вызывает подозрения и опасения.

«Хозяин дома пообещал изменить новогоднюю декорацию», — добавил шериф. Поскольку мужчина закон не нарушал, правоохранители ограничились лишь беседой.

ИА REGNUM напоминает, в связи с аббревиатурой террористической организации уже не раз были связаны различные неприятные инциденты. Яркий тому пример — случай в Сиднее, когда Хизер Тейлор пожаловалась на компанию Nutella за то, что та отказалась делать для ее дочери Айсис (Isis) персональную банку пасты. Причина отказа — сходство имени ребенка с англоязычным названием террористической группировки «Исламское государство» (Islamic State of Iraq and ash-Sham, ISIS), сообщает The Sydney Morning Herald.