Вашингтон, 15 декабря, 2015, 09:45 — ИА Регнум. 14 декабря на причале военно-морской базы ВМС КНР в г. Санья, провинция Хайнань, состоялась торжественная церемония ввода в состав военного флота КНР самого современного эсминца «Хэфэй». По мнению китайского военного эксперта Ду Вэньлуна, эсминец «Хэфэй» является самым современным и уникальным из всех, что когда-либо строили в Китае.

militaryjunk.blog.jp Эскадренный миноносец типа 052D

«Хэфэй» стал третьим кораблем проекта 052D: в марте 2014 г, на воду был спущен эсминец «Куньмин», в августе 2015 г. в состав флота был введен второй корабль — ракетный эсминец «Чанша».

Все корабли проекта 052D отличаются широким спектром защитных средств. «Хэфэй» способен поражать воздушные, надводные и подводные цели. Еще одной особенностью судна является его низкая радиолокационная заметность, пишет «Жэньминь жибао».

В ближайшее время ракетный эсминец покинет порт для участия в учениях, после чего «Хэфэй» встанет на боевое дежурство в Южно-Китайском море.