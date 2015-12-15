Чжэнчжоу, Китай, 15 декабря, 2015, 09:42 — ИА Регнум. Страны-партнёры по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) могут присоединиться к проведению финансовых операций с Россией с использованием для расчётов своих национальных валют. Принять участие в запущенном Россией проекте по торговле валютными парами без участия доллара странам ШОС предложил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств ШОС сегодня, 15 декабря.

rabota5.ru Без доллара

Пилотный проект торговли валютными парами «рубль-юань» и «рубль-тенге» уже запущен Россией. Финансовые сделки происходят без посредничества доллара. Это будет способствовать укреплению национальных валют.

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