Вашингтон, 15 декабря, 2015, 09:38 — ИА Регнум. Гражданин США Хасан Эдмондс, проживающий в городе Орора, штат Иллинойс (США), признал свою вину в связи с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ — запрещена в РФ) и подготовке теракта в США, сообщает Associated Press.

clarionproject.org Национальная гвардия США

22-летний Хасан и его 30-летний двоюродный брат Джонас признали, что они планировали направиться на Ближний Восток воевать в рядах боевиков ИГИЛ, а также организовать теракт в США. Несостоявшиеся террористы подготовили план, согласно которому Хасан должен был вылететь на Ближний Восток и вступить в ряды террористической группировки «Исламское государство», а Джонас намеревался с помощью униформы брата, который служил в Национальной Гвардии, попасть на базу Национальной Гвардии Джолиет.

Однако ФБР удалось арестовать Хасана прежде, чем он смог сесть на самолет, после чего у себя дома был арестован и Джонас. Теперь Хасану грозит 30 лет тюрьмы, а его двоюродный брат может провести за решеткой до 23 лет.

Согласно материалам обвинения, в результате нападения на базу Национальной Гвардии могло погибнуть до 150 человек.