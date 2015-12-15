Москва, 15 декабря, 2015, 09:23 — ИА Регнум. В связи с последними политическим событиями на Украине, в частности ссоры премьер-министра Арсения Яценюка и министра внутренних дел Арсена Авакова с губернатором Одессы Михаилом Саакашвили свое мнение выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия»).

staticflickr.com Желтосумый паук

Парламентарий написал в своем микроблоге в Twitter: «От крайнего напряжения грызни за власть и влияние пауки начинают пожирать друг друга: Яценюк и Аваков пытаются сожрать Саакашвили, а он — их».

ИА REGNUM напоминает, что в понедельник, 14 декабря, произошел очередной политический скандал на Украине. Министр внутренних дел страны Аваков сообщил на своей странице в Facebook, что во время заседания Национального совета реформ выплеснул в лицо Саакашвили стакан с водой, воздержавшись от того, пишет Аваков, чтобы ударить главу ОГА.

В своей записи министр внутренних дел назвал Михаила Саакашвили «ошизевшим популистом», пустобрехом» и «мерзавцем»:

"Саакашвили — Пустобрех на трудностях, не отвечающий ни за что.

Хватит мне артистов и циркачей. Пахать надо, а не трепаться!

Неудобные вопросы вызывают истерику? — надоело. я не собираюсь терпеть хамство воинствующего мерзавца, ищущего громкий повод для отставки, провалив работу на своем непосредственном месте. Не намерен терпеть хама, обманывающего мою страну красивой позой — все гавнюки, а он в белом.».

В свою очередь, губернатор Одессы на своей странице в Facebook потребовал, чтобы запись с заседания была обнародована, он назвал поведение премьер-министра и министра внутренних дел Украины недостойным. Также он написал:

«Настало время, чтобы субъекты, которые довели страну до ручки, отвечали за свои слова и действия».

Позже депутат Верховной рады Сергей Лещенко выразил свое мнение по поводу случившегося на своей странице в соцсети, назвав это политической войной. Также он сообщил, что в ходе ссоры во время заседания совета, Аваков вместе с премьер-министром Украины Арсением Яценюком потребовали от Саакашвили, чтобы тот убирался из страны.

«Все произошло в присутствии президента Порошенко, который пытался успокоить стороны, а потом закрыл заседание», — добавил Лещенко.