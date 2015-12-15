Вашингтон, 15 декабря, 2015, 09:13 — ИА Регнум. ВМС США, скорее всего, не будут посылать очередной патруль в Южно-Китайское море в этом году в рамках своей политики несогласия с территориальными претензиями Китая, сообщает Reuters со ссылкой на официальные лица в Минобороны страны.

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Командование ВМС надеялось провести очередную демонстрацию «свободы морского передвижения» в регионе Южно-Китайского моря, которые Китай считает своими. Однако в администрации Барака Обамы не одобрили отправку следующего патруля из-за опасений испортить отношения с Пекином на фоне борьбы с террористической группировкой «Исламское государство».

Во входе такой же демонстрации, состоявшейся в октябре, эсминец «Лассен» проплыл вблизи искусственных островов, созданных Китаем в спорных водах моря. Такие действия США направлены на то, чтобы поставить под вопрос территориальные претензии Китая, которые в США и соседних с Китаем странах считают несоответствующими международному законодательству, отмечает агентство.

По словам официальных лиц, планируется, что в следующий раз корабли ВМС США совершат подобную демонстрацию в январе.