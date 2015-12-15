Киев, 15 декабря, 2015, 08:56 — ИА Регнум.



Цитата из д/ф «Приключение Буратино». реж. Леонид Нечаев. 1975. СССР Какое небо голубое

О чем должен говорить премьер-министр в отчете парламенту?

О социально-экономической ситуации в стране. О реальности сегодняшнего дня. О ближайших своих действиях. В случае с Украиной — о том, сколько еще будут расти тарифы. Куда делись взятые в долг кредиты. Как будут договариваться со своими гражданами на юго-востоке.

А что премьер-министр Украины на самом деле говорит в своем отчете?

О российской угрозе. О достигнутых успехах (на всякий случай не упоминая, о чем речь). О том, как плохо было при Януковиче и после него. Чем больше проходит времени, тем больше зла от Януковича.

А еще Яценюк говорит о светлом будущем. Хорошая жизнь начнется нескоро. Зато она будет настолько хорошей, что газ Украина не только не будет покупать, но даже начнет его экспортировать. А безвизовый режим с ЕС начнется еще раньше — в следующем году. Прекрасно жить в таком мире. Жалко, что Украина живет совсем в другом.

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Все статьи автора: Сергей Гуркин