Дамаск, 15 декабря, 2015, 08:42 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Исламское государство» смогут найти источники финансирования, даже если ВВС России, Франции и США удастся уничтожить нефтедобывающую инфраструктуру, пишет Financial Times.

Верещагин Василий. Апофеоз войны. (фрагмент) 1871

Расследование журналистов издания свидетельствует о том, что боевики ИГИЛ зарабатывают столько же на налогах, вымогательстве и конфискации, как на и нефти.

По данным разведки и по словам бывших боевиков ИГИЛ и людей, проживающих на удерживаемых ИГИЛ территориях, основу для оплаты рекрутам и таких услуг, как уборка улиц и субсидии на хлеб, является закят, налоги и конфискации.

Обязательная форма налога, который восходит еще к временам пророка Мухаммеда, закят составляет 2,5% от дохода мусульманина и взимается, в том числе, для поддержки борьбы за «святое дело», чем боевики ИГИЛ и оправдывают их сбор, пишет газета.

Террористическая группировка «Исламское государство» занимает территории половины Сирии и трети Ирака и проникает почти во все аспекты экономики на территории, получая сотни миллионов долларов в год. Группировка получает деньги от торговли, сельского хозяйства и денежных переводов, даже от зарплат, которые выплачивает находящимся на территории гражданам их законные правительства.

Когда группировка еще не удерживала незначительные территории, её бойцы занимались рэкетом, что приносило им десятки миллионов долларов США. Но с захватом новых территорий, группировка прибегла к новым способам извлечения прибыли, таким как конфискации, разграбление банков, военных баз и домов иракских чиновников. В каждом вилайете или провинции ИГИЛ открывает так называемые «трофейные отделения», где подсчитывается стоимость награбленного и выплачивается пятая часть его стоимости тем боевикам, которые осуществили набег. Затем все невоенные товары продаются на местном «трофейном рынке», где боевики, по словам местных жителей, могут покупать за полцены.

По словам бывших боевиков и по данным разведки, отмечает издание, налоги и конфискации составляют конкуренцию доходам от продажи нефти.

Доходы от нефти, которые идут напрямую лидерам группировки по разным оценкам составили $450 млн за прошлый год. Помимо нефти источником финансирования группировки является закят. Так, ИГИЛ взимает 2,5% с имущества состоятельных граждан и предпринимателей, 5% — с фермеров обрабатывающих ирригационные земли и 10% — с земель, где не требуется ирригация.

По словам самих фермеров, сельское хозяйство является наиболее прибыльным источником закята для ИГИЛ, поскольку боевики могут наживаться по нескольку раз с одного урожая. Так, они берут налог с урожая, покупают его часть для перепродажи по более выгодным ценам и затем взимают налог с водителей грузовиков, перевозящих его.

Правительство Ирака также стало одним из самых крупных источников финансирования террористической группировки в прошлом году. Чиновники продолжали перечислять средства на выплаты зарплат на удерживаемых ИГИЛ территориях, в том числе и в Мосуле, втором по величине городе Ирака, в котором проживает, по меньшей мере, один миллион человек. По данным финансового комитета парламента страны, на зарплаты туда перечислилось до $1 млрд, с которых ИГИЛ взимал от 10 до 50%.

Несмотря на то, что позднее выплата зарплат прекратилась, внешнее финансирование группировки не прекратилось, поскольку оказавшимся на территориях подконтрольных ИГИЛ сирийцам и иракцам помогают родственники, перечисляя суммы с помощью неформальной системы перевода денег «Хавала», с чего боевики ИГИЛ берут небольшой процент.

На фоне того, как коалиция во главе с США пытается сократить территорию ИГИЛ, группировка скорее всего будет прибегать к более жестоким средствам вымогательства. Так, боевики пытались ввести налог в 20,000 лир (около $50) на новые учебники, но отказались от такой меры, когда местное население прекратило посылать своих детей в школы.

По словам сирийцев, экономика ИГИЛ вряд ли будет уничтожена, поскольку пока есть местное население, которое будет работать и получать доход, боевики найдут способ взимать с них налоги, считает издание.