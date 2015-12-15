Киев, 15 декабря, 2015, 08:34 — ИА Регнум. Украина продолжает процесс избавления от иллюзий. Очередная порция очищения от майданной ядовитой накипи произошла во время визита вице-президента США Джозефа Байдена в Киев на этой неделе.

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Все было вроде, как и прежде — Байден во главе стола раздает пряники и ЦУ, сверкает сияющей голливудской улыбкой и излучает мегагалактическую звездно-полосатую уверенность, только вот прежнего эффекта почему-то уже нет… — «брюки превращаются…» Наркотик Майдана заканчивает свое действие, и наступает тяжелый опохмел.

Как отмечают даже провластные киевские политологи — «чуда на Днепре не произошло. Инспекция из глобального гороно в проблемную школу закончилась тем, чем она всегда заканчивается. В США прекрасно отдают отчет относительно «реальных успехов» Яценюка и Порошенко, но американцы не менее прекрасно понимают, что их замена сегодня приведет к непредсказуемым последствиям.

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Все статьи автора: Юрий Баранчик