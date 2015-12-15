Москва, 15 декабря, 2015, 08:23 — ИА Регнум. До начала продаж «АвтоВАЗ» планирует выпустить 500 машин, чтобы отправить их дилерам для тест-драйвов и шоу-румов. Предварительный план производства на будущий год составляет около 60 тыс. моделей. Предполагается, что стоимость Xray составит от 500 до 600 тыс. рублей, однако цена может все же варьироваться в зависимости от курса валют. Как и недавно выпущенная Vesta, Xray — по-настоящему новый российский автомобиль за последнее десятилетие, заявляют в «АвтоВАЗе».

lada-xray2.ru Lada Xray

Новинка разработана инженерами российского автоконцерна совместно с коллегами из Renault и Nissan на платформе Renault Sandero. Как говорят в компании «АвтоВАЗ», автомобиль позиционируется вовсе не как кроссовер, а как «высокий хэтчбек с элементами SUV». Новый Xray будет выпускаться в двух комплектациях: в базовой и люксовой. В базовую войдут две подушки безопасности, электронные системы торможения и курсовой устойчивости, ABS, комплекс экстренной помощи ЭРА-ГЛОНАСС. В люксовую комплектацию также войдут подогрев передних сидений и 15-дюймовые литые диски, боковые подушки безопасности, парктроник, датчики контроля давления в шинах, мультимедийная система с сенсорным дисплеем и навигацией и кондиционер. Что касается силовых агрегатов, будут доступны: двигатель 1.6 л, 106 л.с., атмосферный (ВАЗ) и МКПП (Renault); двигатель 1.6 л, 114 л.с., атмосферный (Nissan) и МКПП (Renault), а также агрегат объемом 1.8 л, мощностью 123 л.с., атмосферный (ВАЗ, Ricardo) и АМТ (ВАЗ, ZF). Все двигатели будут работать на бензиновом топливе. Более того, планируется, что моторы на новинке, будут соответствовать стандарту «Евро-6». Хетчбек к тому же получит такой же топливный бак, как и у седана Lada Vesta объемом 55 литров.

В «АвтоВАЗе» также заявляют, что конструкция серийной Xray будет содержать более 600 оригинальных деталей, из которых 70% будет производиться российскими поставщиками завода. Новинка от Lada станет конкурентом для таких автомобилей как Renault Sandero Stepway и хэтчбеков Hyundai Solaris и Kia Rio. Как комментируют эксперты, успех Lada Xray на рынке будет зависеть, как и у Lada Vesta, от соотношения цена-качество.

Lada Xray — вторая громкая новинка «АвтоВАЗа». Меньше месяца назад в продажу поступил седанLada Vesta. Стартовая цена машины составляет 514 тыс.рублей. За первые сутки официальных продаж дилеры полностью реализовали первую партию из 1000 автомобилей и собрали около 1500 предзаказов. Как ранее сообщало ИА REGNUM, планируется, что обе новые модели будут продаваться за рубежом. В этом году компания концентрируется на запуске Lada Vesta в России и странах СНГ, а в дальнейшем планируется вывести обе модели на европейские рынки, и в восточную, и в западную часть Европы, а также в страны Ближнего Востока.