Пекин, 15 декабря, 2015, 07:55 — ИА Регнум. На 14-м заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в г. Чжэнчжоу (провинция Хэнань) с инициативой создания зоны свободной торговли в рамках ШОС выступил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

government.ru 14-е заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС в г. Чжэнчжоу

В своем обращении он призвал других участников к активному участию в процессе упрощения торговли в рамках организации. Основным инструментом станет созданная ранее рабочая группа, работа которой должна привести к созданию зоны свободной торговли к 2020 г. Главы правительств договорились поручить министрам экономики проработать вопрос реального упрощения торговли и предложить способы его осуществления, передает «Синьхуа».

Кроме того, Ли Кэцян призвал искать новые формы торговли. Так, по его словам, необходимо создать торгово-промышленную ассоциацию по электронной торговле в ШОС, предоставить предприятиям государств-участников условия для оперативных трансграничных операций.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная в 2001 г.

Полноправными членами ШОС являются РФ, Китай, Пакистан, Индия, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан. Статус наблюдателей — у Монголии, Белоруссии, Ирана, Афганистана.