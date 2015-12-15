Вашингтон, 15 декабря, 2015, 07:46 — ИА Регнум. Компания Volkswagen опубликовала первый тизер полностью электрического минивэна. Официальная премьера машины пройдет на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе в январе 2016 г.

Volkswagen Тизер концепт-кара Volkswagen

Все технические характеристики автомобиля пока держат в секрете. Судя по снимку, автомобиль будет активно использовать светодиодные технологии. Помимо полностью светодиодных фар головного света, у него будет подсветка решетки радиатора и логотипа.

В пресс-службе бренда заявили, что машина откроет «новую эру доступных электрических транспортных средств с большим запасом хода».

По неофициальным данным, новинку построят на модульной платформе MQB. Автомобиль, выполненный в стиле ретро, будет напоминать классический микроавтобус Volkswagen 1950-х годов.

Серийная версия модели, которая будет доступна как с традиционными четырехцилиндровыми ДВС, так и с электродвигателем, может появиться в 2017 г.