Токио, 15 декабря, 2015, 07:35 — ИА Регнум. Новый спортивный кроссовер Mazda стал «жертвой» фотошпионов. Снимки закамуфлированного автомобиля оказались в распоряжении китайских СМИ. \

auto.qq.com Mazda Koeru

Несмотря на маскировку, в новинке легко угадываются черты концептуального кроссовера Mazda Koeru, представленного в сентябре 2015 года на выставке во Франкфурте.

По неофициальной информации, серийная модель может поступить в продажу под именем Mazda CX-4. Ожидается, что клиренс у выполненного в стиле Koeru кроссовера будет меньше, чем у CX-3 и CX-5.

Данных о моторах пока нет.

Первым рынком, на котором появится кроссовер в стилистике Koeru, станет рынок Китая. Клиенты из Поднебесной, скорее всего, смогут купить автомобиль уже в середине 2016 года.