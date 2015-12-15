Горно-Алтайск, 15 декабря, 2015, 07:33 — ИА Регнум. Зайсан одного из алтайских родов Акай Кине направил в Горно-Алтайский городской суд иск с требованием о захоронении мумии «принцессы Укока» — одной из самых известных археологических находок, сделанных на Алтае за последние десятилетия. Значительная часть населения Республики Алтай считает останки имеющими большое культурное и религиозное значение непосредственно для народов, населяющих республику, утверждает заявитель.

ИА REGNUM Акай Кине (справа) проводит обряд на плато Укок

Подаче искового заявления предшествовали митинги, общественные акции, обращения в разные инстанции, в том числе, Академию наук РФ, правительство Республики Алтай, органы прокуратуры, администрацию президента России и лично Владимиру Путину. В связи с многочисленными обращениями представителей малых народов Сибири, в Республике Алтай был сформирован общественный комитет по вопросам захоронения останков (мумии), возглавляет который общественный деятель Акай Кине, более двадцати лет ведущий борьбу за захоронение мумии женщины, которую он и многие коренные жители считают «прародительницей алтайцев».

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Ответчиками по иску являются Министерство культуры России, Министерство культуры Республики Алтай, Институт археологии и этнографии СО РАН, а также горно-алтайский Национальный музей имени Анохина. В своем заявлении Кине указывает, что в 1993 году экспедиция Института археологии и этнографии СО РАН обнаружила на плато Укок захоронение, в котором находилась мумия женщины. Затем мумия была вывезена в Новосибирск для исследований, а в 2012 году была передана в музей имени Анохина.

При этом, убежден истец, право собственности на мумию, ее статус как объекта культурного наследия не установлен и фактически является неопределенным, в связи с чем названные ведомства не имеют права распоряжаться находкой по своему усмотрению. В связи с этим Акай Кине требует, чтобы археологический комплекс Ак-Алаха-3, где была найдена мумия, был признан объектом культурного наследия — памятником в виде отдельного захоронения, а останки женщины, извлеченные в 1993 году — неотъемлемой частью этого памятника. В связи с этой диспозицией является очевидным и другое требование истца — обязать владельца останков восстановить целостность памятника, возвратив мумию женщины в состав захоронения.

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Впрочем суд, получив 9 декабря иск Кине, оставил его без движения. Как пояснила ИА REGNUM представитель суда, это значит, что истцу предоставлен срок для уточнения исковых требований до 30 декабря. «Если требования не будут уточнены, исковое заявление вернут заявителю, и оно будет считаться не поданным, если недостатки, на которые истцу указали в определении, не устранят в срок», — говорит собеседница.

«Надо признать, что вопросы с захоронением «принцессы Укока», да и вообще вопрос о ее принадлежности к той или иной расе — достаточно политизированы, — говорит политолог Анатолий Савостин. — Например, год назад действующий глава региона Александр Бердников, намереваясь заручиться поддержкой коренного населения перед выборами, пообещал рассмотреть вопрос о перезахоронении мумии. В следующем году предстоят выборы в Госдуму, в республике будет одномандатный округ, что значительно повышает градус борьбы, и тема вновь будет использоваться в интересах одного из кандидатов. Многие считают, что Кине, фактически захвативший монополию на политические манипуляции с «принцессой», использует эту тему для пиара, и на самом деле ему выгодно, чтобы вопрос не решался и оставался в некоем подвешенном состоянии».

Как уже сообщало ИА REGNUM, вскоре после обнаружения в 1993 году этой мумии, в Республике Алтай начала формироваться мифология относительно этой археологической находки. Плато Укок, где она была найдена, было объявлено сакральным местом, а сама женщина была названа «принцессой» и прародительницей алтайцев. Утверждения исследователей о том, что на самом деле умершая принадлежала скорее к европеоидной расе, вызывали бурные дискуссии и обвинения ученых в попытке оскорбить алтайцев. Как следует из данных междисциплинарных исследований, «принцесса» умерла в возрасте около 30 лет от рака молочной железы, она принадлежала к средним слоям пазырыкского общества и жила около 2,5 тыс. лет назад.