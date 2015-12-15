Астрахань, 15 декабря, 2015, 07:14 — ИА Регнум. В Астрахани установят первый памятник военному кораблю Каспийской флотилии. Такая судьба уготована артиллерийскому катеру АКА-202 «Шмель» проекта 1204. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа 15 декабря, именно он был выбран в качестве экспоната мемориального комплекса.

wikipedia.org Артиллерийские катера «Шмель» проекта 1204

Катер выслужил свой срок службы и исключен из боевого состава Военно-морского флота Российской Федерации. В настоящее время его уже разоружили и готовят к передаче в собственность города. Командование Каспийской флотилии и представители местных властей решаются вопросы по транспортировке катера на место его будущей прописки на суше. Планируется, что символ воинской доблести и славы военных моряков Каспийской флотилии установят в одной из парковых зон областного центра.

После установки и завершения всех работ памятник военному кораблю будет открыт для посещения. Здесь будут проводиться туристические экскурсии и массовые военно-патриотические мероприятия.

Для справки: Речной артиллерийский катер пр. 1204 (шифр «Шмель») спроектирован ПКБ «Алмаз». Катер предназначен для несения патрульной службы и поддержки действий сухопутных войск в прибрежных районах, ведения артиллерийского боя на реках, в шхерных районах, прибрежной зоне, уничтожения малых кораблей, катеров, десантно-транспортных средств в районе переправ, подавления и уничтожения огневых средств, боевой техники и живой силы противника в прибрежной полосе.