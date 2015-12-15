Вашингтон, 15 декабря, 2015, 04:59 — ИА Регнум. Власти США приняли решение изменить правила рассмотрения заявок на получение въездной визы, теперь сотрудники консульских отделов будут при необходимости изучать страницы в социальных сетях претендентов на визы, передаёт Associated Press.

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Как сообщил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби, такая проверка не вводится повсеместно, а будет осуществляться избирательно, при рассмотрении каждой отдельной заявки.

Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что основной целью нововведения является обеспечение национальной безопасности и безопасности граждан США.

Как передавало ИА REGNUM, на прошлой неделе Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий ужесточение правил безвизового въезда на территорию страны.

Новые правила коснутся граждан 38 государств, с которыми у Соединённых Штатов заключены соглашения о безвизовом режиме.