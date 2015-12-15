Киев, 15 декабря, 2015, 04:45 — ИА Регнум. Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, после инцидента с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, обвинил своего обидчика в том, что тот непосредственно контролирует незаконные вооружённые формирования в стране, передаёт телеканал «Россия 24».

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«Он позволил себе не просто нецензурную речь по отношению ко мне — он позволил себе при всех угрозы абсолютно прямого характера. Это человек, который реально контролирует неформальные вооружённые формирования», — заявил Саакашвили на пресс-конференции после заседания Национального совета реформ.

Экс-президент Грузии, лишённый гражданства грузинскими властями, также прокомментировал заявления премьер-министра Украины Арсения Яценюка, призвавшего его «убираться из страны». «Что я хочу ответить Яценюку, который меня называет гастролёром? Я никуда отсюда уезжать не собираюсь, я не дам им возможность грабить горячо любимую мной Украину», — подчеркнул он.

Как передавало ИА REGNUM, 14 декабря на заседании «Рады реформ» на Украине между Саакашвили, Аваковым и Яценюком произошла перепалка в присутствии президента Украины Петра Порошенко, в ходе которой в одесского губернатора плеснули водой, призвав его убираться с Украины.

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