Благовещенск, 15 декабря, 2015, 04:47 — ИА Регнум. За 11 месяцев 2015 года Амурскую область посетили 66,6 тысяч туристов из КНР. Это на 37% больше, чем в прошлом году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства региона. При этом жители Китая — это 98% от числа всех приезжавших в Приамурье гостей. Остальные едут из Австралии, Германии, Испании, Индонезии, Канады, Республики Корея, Республики Конго, Мексики, Малайзии, США и Японии.

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Наиболее перспективными в регионе считаются маршруты, предполагающие посещение туристических объектов города Благовещенска, Благовещенского и Ивановского районов, расположенных ближе всего к областному центру, так как большинство китайских туристов приезжают на 1−2 дня. Гости из Китая традиционно посещают Амурский областной краеведческий и палеонтологический музеи. В последнее время независимо от времени года востребованным является сельский туризм с обязательным знакомством с бытом жителей. Также большой интерес вызывает посещение аэрокосмического музея в селе Ивановка. В зимнее время актуален событийный туризм (рождественские встречи, празднование встречи Нового года), экстремальный (охота, рыбалка в т.ч. подледный лов).

«Для многих из них знакомство с Благовещенском — первое знакомство с русской историей и культурой, пусть даже на окраине России», — подчеркивают в министерстве внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства региона.

У Приамурья есть уникальные памятники природы, этнографические объекты, живописные водохранилища, богатые минеральные источники. Среди них Муравьёвский парк, Хинганский заповедник, Бурейская и Зейская ГЭС, Албазино, Зейское море. Наиболее посещаемыми туристами и экскурсантами являются Албазинская икона (находится в Кафедральном соборе Благовещенска), Албазинский острог и Лотосы Комарова.

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Правительство Амурской области видит большие перспективы в развитии внутреннего и въездного туризма. Для привлечения иностранных и российских гостей будут создавать объекты показа, гостиницы и так далее — с помощью реализации проекта туристско-рекреационного кластера «АМУР», который в 2014 году был включен в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011−2018 годы)». Основная специализация кластера — культурно-познавательный туризм.

На I этапе работы в рамках программы (2014−2018 годы) создадут два ключевых объекта кластерам — «Золотая миля» и «Маленькая Венеция». Они будут обеспечивать развитие туризма в месте пересечения российско-китайской границы — Благовещенске. На II этапе (2019−2025 годы) планируется сформировать локальные туристские зоны на территориях других муниципальных образований, что позволит расширить спектр и географию туристской деятельности на территории Амурской области.

В рамках развития туризма в регионе также идет работа с китайскими партнерами по проектам строительства объектов трансграничной транспортной инфраструктуры (мост, канатная дорога), а также по улучшению условий пересечения границы в пунктах пропуска. Помимо этого, создаются новые внутренние туристические маршруты, развивается речной круизный туризм, оказывается содействие туристическим организациям, работающим на рынке въездного туризма. Также идет работа по привлечению гостей из других стран и регионов РФ, популяризации туристических возможностей Приамурья и развитию социального туризма для пожилых людей.

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