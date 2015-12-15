Сан-Антонио, США, 15 декабря, 2015, 03:21 — ИА Регнум. Самолёт Boeing 737 американской авиакомпании Southwest Airlines, совершавший внутренний рейс на территории штата Техас, совершил экстренную посадку из-за отвалившейся при полёте части крыла, передаёт портал AirLive.

planeshd.link Boеing 737

Как уточняется, пассажирский авиалайнер летел из Остина в Харлинген. Приблизительно в середине полёта у самолёта отвалилась одна из панелей левого крыла.

Экипаж воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Сан-Антонио.

Сообщается, что на борту самолёта находились 109 человек. В результате инцидента никто не пострадал.