Boеing 737 экстренно приземлился в США из-за оторвавшейся части крыла
Сан-Антонио, США, 15 декабря, 2015, 03:21 — ИА Регнум. Самолёт Boeing 737 американской авиакомпании Southwest Airlines, совершавший внутренний рейс на территории штата Техас, совершил экстренную посадку из-за отвалившейся при полёте части крыла, передаёт портал AirLive.
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Boеing 737
Как уточняется, пассажирский авиалайнер летел из Остина в Харлинген. Приблизительно в середине полёта у самолёта отвалилась одна из панелей левого крыла.
Экипаж воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Сан-Антонио.
Сообщается, что на борту самолёта находились 109 человек. В результате инцидента никто не пострадал.